Polis, 'iftara yakın neden çağırdın' dedi, vatandaşı copladı

Malatya'da iftara yakın saatte komşuların kavgası için mahalleye gelen polis ekiplerinin "Bizi neden bu saatte çağırdınız?" diye tepki gösterince taraflarla polis arasında tartışma çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, polis ekiplerinin mahalle sakinlerine karşı orantısız güç kullandığı görülüyor.

DHA'nın haberine göre, Malatya Şehit Fevzi Mahallesi'nde esnaf, A.A ile komşusu C.S. arasında geçen 16 Temmuz'da tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine polis çağrıldı. Gelen polis ekiplerinin "Bizi iftara yakın neden çağırdınız?" diyerek A.A' ya tepki gösterdiğı öne sürüldü.



Birbirlerinden şikayetçi tarafları ekip arabasına bindiren polislere gözaltına alınan A.A'nın ağabeyi D.A.'nın "Onları hangi karakola götürüyorsunuz?" sorusuna polisler tepki gösterince tartışma çıktı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mahalle sakinleri ile polisler arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Kısa süre sonra ikinci bir ekibin gelmesiyle birlikte ilk ekipteki polislerden biri copuyla kendisine karşı çıktığını öne sürdüğü D.A.'ya copla saldırırken çevredekilerin engellemesine rağmen vurmaya devam ettiği iddia edildi.

Polis, parmağını kırdı

Mahalle sakinleri polisin kullandığı biber gazından etkilenirken iddiaya göre D.A.'nın eşinin de olaylar sırasında polis tarafından parmağı kırıldı. Kavgayı yatıştırılırken taraflar ekip otolarına bindirilerek polis merkezine gönderildi.

D.A., polislerin mahallede ve kendisini götürdükleri karakolda kendisine gereksiz yere şiddet uyguladığını öne sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten D.A. kendine ait işyerindeki güvenlik kamera görüntülerini polisin zorla almaya çalıştığını ileri sürdü.