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Spor

Polis, Holosko'yu taraftar zannetti TRABZON (A.A)

26 Kasım 2011 23:52

-Polis, Holosko'yu taraftar zannetti TRABZON (A.A) - 26.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla akşam saatlerinde kente gelen kafileyi, yaklaşık 50 kişilik taraftar topluluğu karşıladı. Teknik direktör Carlos Carvalhal'a çiçek vererek başarı dileklerini ileten taraftarlar, Quaresma'ya ise sevgi gösterilerinde bulundular. Siyah-beyazlı futbolcuların havalimanında kendilerini bekleyen otobüse ilerleyişleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Polisler tarafından oluşturulan güvenlik şeridinden Quaresma'nın ilerleyişi sırasında otobüse binmek üzere olan Holosko, bir polis memuru tarafından engellenmek istendi. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olayda, İbrahim Toraman ile bazı Beşiktaşlı yöneticiler duruma müdahale etti. Polislerin özür dilediği olay sonrası otobüse binen Holosko'nun ise şaşkın olduğu gözlendi. Beşiktaş kafilesi, daha sonra taraftarlarının yaktığı meşaleler eşliğinde konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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