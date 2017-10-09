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Polis her yerde tacizciyi arıyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, kendisini 'spor hocası' diye tanıtarak okul çevrelerinde konuştuğu çocukları taciz ettiği iddia edilen Erman A

09 Ekim 2017 16:07

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini \'spor hocası\' diye tanıtarak okul çevrelerinde konuştuğu çocukları taciz ettiği iddia edilen Erman A., polis tarafından her yerde aranıyor.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, son zamanlarda öğrenci velilerinden gelen taciz şikayetleri üzerine harekete geçti. Velilerin, \'bir kişinin kendisini spor hocası olarak tanıtıp, çocukları taciz ettiği\' yönündeki iddialarını araştıran polis, Bayraklı\'da okulların çevrelerindeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olan Erman A. olduğu saptandı. Okul önlerinde devriye gezen ekipler her yerde Erman A.\'yı ararken, şüphelinin fotoğrafları Bornova ve Karşıyaka\'daki ekiplere de dağıtıldı.
Öte yandan, şüphelinin küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli, bir apartmanın girişinde küçük kızla konuşuyor. Kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, olay yerinden uzaklaşan çocuğu takip ediyor.
Ekiplerin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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