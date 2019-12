Polis: Her olaya bizi çağırmayın

Rektörlerle üniversitelerde çıkan olayların azaltılmasına yönelik toplantılar yapan emniyet yetkilileri, ’öğrencilere daha fazla özgürlük’ istedi. Emniyet yetkilileri, rektörlere şu önerilerde bulundu: "Polis görmek, öğrenciyi rahatsız ediyor. Her olaya bizi çağırmayın. Kendi özel güvenlik sisteminizi kurun."





Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversitelerde olay sayısının her geçen yıl artış göstermesi üzerine yeni bir çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı yetkilileri ve üniversite rektörleriyle yöneticileri, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul’da, 2008 yılı Eylül ayından 2009 yılı Ocak ayına kadar devam eden bölge toplantıları yaptı. Bu toplantılarda, öğrencilerin sıradan taleplerini gündeme getirdikleri basın açıklamalarına üniversite yönetimlerinin tolerans göstermeleri gerektiğini belirten emniyet yetkilileri, şu görüşleri dile getirdi:



Polisi gören provokasyon yapıyor



"Kampus alanına sık sık polisin davet edilmesi, öğrencileri rahatsız ediyor. Çevik kuvveti gören öğrenciler arasındaki tahrikçiler, bu durumu provoke ediyor. Rektör ve dekanlarımız bu gibi gösterilerde kampus alanına polisi davet etmesin. Sadece olay çıkması muhtemel durumlarda çevik kuvvet haberdar edilsin. Üniversiteler kendi özel güvenlik şirketlerini kurmalı."



Siz genişsiniz, dekan polis çağırıyor



Bu bağlamda, İstanbul’da geçen hafta yapılan toplantıda da ilginç bir an yaşandı. İstanbul’da sık olay çıkan bir fakültenin dekanı, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nü arayarak, bahçede yapılacak bir açıklama için üniversiteye polis davet etti. Bu davetten o sırada toplantıda bulunan rektör haberdar edilince, "Siz bu kadar geniş düşünüyorsunuz. Bizim dekanımız okula polis davet ediyor" diye tepki gösterdi.



Kampusta devriye olmasın



ODTÜ’nün Öğrenci Konseyi Başkanı Volkan Kandemir ise, üniversiteye jandarmanın olağanüstü bir durum olmadığı takdirde girmesini istemediklerini, sürekli devriye gezmelerine de karşı olduklarını söyledi. Kandemir, "Jandarma veya polisin coplarla, gaz bombaları ile müdahele etmesini istemiyoruz. Çok gerekiyorsa güvenlik şeridi çeksinler yeter" dedi.