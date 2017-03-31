Polis, HDP mitinginde havaya ateş açtı

HDP'nin Doğubayazıt'ta gerçekleştirdiği mitinge, yasa dışı slogan atıldığı iddiasıyla gerginlik çıktı, polis hava ateş açtı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde HDP’nin “hayır” mitinginde yasa dışı slogan gerekçesiyle gerginlik çıktı.

Iğdır’dan karayoluyla Doğubayazıt’a geçen HDP’nin ‘hayır’ kampanyasını yürüten heyet, İnzibat Köprüsü üzerinde bulunan HDP ilçe binası önünde partililer tarafından karşılandı. Mitinge katılanlara hitap eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için “hayır” oyu istedi.

Atılan bazı sloganlar nedeniyle polis, megafonla “yasa dışı slogan atılmaması” yönünde uyarı yaptı. Bu sırada HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile polisler arasında tartışma çıktı.

Bazı kişilerin taş atması üzerine polis, havaya ateş açarak grubu dağıttı.

"Yüzde 90 hayır çıkarırsınız"

Yıldırım, mitingde şu ifadeleri kullandı:

2 hafta sonra referanduma gidiyoruz. Sizden rica ediyoruz; herkesin kapsını çalın, kahvede, evde, misafirlikte, sokakta, çarşıda bu ülkenin kalıcı ve onurlu barışına kapı aralayacak bir hayır elde etmeye çalışın. Ben yüzde 80 dedim ama siz yüzde 90 hayır çıkarırsınız.

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