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Polis, 'Hayata Dönüş' operasyonunda kolunu, OHAL'de işini kaybeden Veli Saçılık’ın annesini yerde sürükledi

Yüksel Caddesi'nde en az 11 kişi gözaltına alındı

22 Mayıs 2017 21:51

5 Temmuz 2000'de Burdur Cezaevi'ndeki mahkûmlara yönelik 'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ın annesi yerlerde sürüklendi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, KHK ile ihraç edilen ve özel harekât polislerince gece saatlerinde evi basılıp gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemi sırasında Veli Saçılık’ın annesi Kezban Saçılık, yerlerde sürüklendi.

 

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