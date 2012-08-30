Polis harç eylemi yapan öğrenciyi saçından sürükledi

Mersin'de, ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için de harçların kaldırılması için protosto yürüyüşü yapan 15 öğrenci, polislerin sert müdahalesi ile karşılaştı. Polis bir öğrenciyi saçından sürükledi.

Mustafa Ercan'ın DHA'da yer alan haberine göre; Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde toplanan 15 öğrenci, ikinci öğretimlerde de harçların kaldırılması amacıyla yürüyüş yapmak istedi.

’İkinci öğretimden harçlar kaldırılsın’, ’Parasız eğitim haktır engellenemez’, ’AKP elini eğitimden çek’, ’Müşteri değiliz, öğrenciyiz’, ’Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek’ dövizleri taşıyan 15 öğrencinin yürüyüşüne polis sert bir şekilde oldu.

Yaklaşık 200 kişilik çevik kuvvet ekibi, öğrencilerin dağılmasını istedi. Grup Atatürk Caddesi’ne yürümekte isteyince polisle aralarında arbede çıktı. Polisn sert müdahalesi ile karşılaşan eylemci grup ellerindeki dövizlerle polise vurdu. Eylemciler yaka paça gözaltına alınırken genç bir kızın saçından sürüklenmesi gözlerden kaçmadı.

Gözaltına alınan bazı gençler yerde sürüklenirken asım hastası olan genç bir kız ise zor anlar yaşadı. Genç kıza 2 kadın çevik kuvvet polisi yardım etti. 15 genç, gözaltına alınarak polis aracı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.