G. Afrika'da polis grevdeki işçilere ateş açtı: 30 ölü

Güney Afrika polisi, bir platin madeninde grev yapan işçilere ateş açtı. 30 işçinin hayatını kaybettiği olayın görüntülerinan yayınlanması ülkede infial yarattı.

Güney Afrika Basın Derneği'nden gazeteci Molaole Montsho, polisin açtığı ateş sonucu bazı kişilerin yaralandığını, bazı kişilerin de öldüğünü söyledi.

Montsho, polisin öğleden sonra Lonmin PLC madeni yakınlarında toplanan işçilerden silahlarını bırakarak pansiyon ve barakalarına dönmelerini istediğini, bazı işçilerin çağrıya uyup bölgeden ayrıldığını, diğerlerininse şarkılar söyleyerek maden yakınlarındaki bir beldeye doğru yürümeye başladığını söyledi.

Montsho, polisin işçileri dağıtmak için ilk olarak üzerlerine gözyaşartıcı gaz ve basınçlı su sıktığını, daha sonra da şok bombası attığını bildirirken, televizyonlarda polis saflarından açılan yoğun ateşin yanı sıra yollarda kanlar içinde yatan kişilerin görüntüleri yayımlandı.

Lonmin madenindeki eylem 10 Ağustos'ta yaklaşık 3 bin işçinin daha fazla ücret için işi bırakmasıyla başladı. İşverenin yasa dışı olarak nitelediği olaylar sırasında aralarında güvenlik görevlileri, polisler ve işçilerin bulunduğu 9 kişi ölmüştü.