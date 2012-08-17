T24 LogoT24 Logo
Dünya

G. Afrika'da polis grevdeki işçilere ateş açtı: 30 ölü

Güney Afrika Basın Derneği'nden gazeteci Molaole Montsho, polisin açtığı ateş sonucu bazı kişilerin yaralandığını, bazı kişilerin de öldüğünü ifade etti

17 Ağustos 2012 02:19

Güney Afrika polisi, bir platin madeninde grev yapan işçilere ateş açtı. 30 işçinin hayatını kaybettiği olayın görüntülerinan yayınlanması ülkede infial yarattı.

Güney Afrika Basın Derneği'nden gazeteci Molaole Montsho, polisin açtığı ateş sonucu bazı kişilerin yaralandığını, bazı kişilerin de öldüğünü söyledi.

Montsho, polisin öğleden sonra Lonmin PLC madeni yakınlarında toplanan işçilerden silahlarını bırakarak pansiyon ve barakalarına dönmelerini istediğini, bazı işçilerin çağrıya uyup bölgeden ayrıldığını, diğerlerininse şarkılar söyleyerek maden yakınlarındaki bir beldeye doğru yürümeye başladığını söyledi.

Montsho, polisin işçileri dağıtmak için ilk olarak üzerlerine gözyaşartıcı gaz ve basınçlı su sıktığını, daha sonra da şok bombası attığını bildirirken, televizyonlarda polis saflarından açılan yoğun ateşin yanı sıra yollarda kanlar içinde yatan kişilerin görüntüleri yayımlandı.

Lonmin madenindeki eylem 10 Ağustos'ta yaklaşık 3 bin işçinin daha fazla ücret için işi bırakmasıyla başladı. İşverenin yasa dışı olarak nitelediği olaylar sırasında aralarında güvenlik görevlileri, polisler ve işçilerin bulunduğu 9 kişi ölmüştü.

ETİKETLER

Polisgrevişçiöldüateş açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24