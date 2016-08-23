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BBC Türkçe

Polis, gözaltına aldığı kebapçı kuryesinin siparişlerini dağıttı

Hollanda\'da polis, durdurduğu kebapçı kuryesinin ehliyeti geçersiz çıkınca, kuryeyi gözaltına almadan önce siparişlerini dağıttı.

23 Ağustos 2016 16:54

Daha önce hastalanan bir kadının evine giderek çocuklarına bakan, bulaşıp yıkayıp yemek yapan Hollanda polisi, bu kez de gözaltına aldığı kebapçı kuryesinin siparişlerini dağıttı.

Olay, Kuzey Brabant eyaletindeki Waalwijk kentinde yaşamdı.

Geçen Pazar akşamı devriye gezen polis, direksiyon başında cep telefonu ile oynayan bir kebap restoranın kuryesini durdurdu.

Yapılan kontrol sonucu, kuryenin ehliyetinin geçersiz olduğu belirlendi. Polis, evlere yiyecek servisi yapan kuryeyi gözaltına aldı.

Ancak kebapçı restoranına ait otomobilde henüz müşterilere teslim edilmemiş siparişler vardı.

Polis, kuryeyle birlikte sipariş edilen yiyecekleri de aldı. Önce kuryenin verdiği adreslere uğayarak, restoran müşterilerinin yiyecek siparişlerini teslim etti.

Dağıtımın ardında da kebapçı kuryesini karakola götürdü.

Kurye, polisteki ifadesinin arından, ehliyetsiz otomobil kullandığı gerekçesiyle savcılığa sevkedildi.

Hollanda polisi, Kuzey Brabant eyaletindeki bir başka olay nedeniyle geçen yıl Kasım ayında yine medyanın gündemine gelmişti.

Eindhoven kentinde hastaneye kaldırılan bir kadının evine giden polis, evdeki 5 çocuğa bakmış, yemek hazırlayıp, ev işlerine yardım etmişti.

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