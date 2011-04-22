Polis, göstericileri AKP il binasında mı dövdü?

T24- Diyarbakır'daki KCK ve YSK protestolarında polisin gözaltına aldığı kişilerin AKP il binasına götürdüğü ortaya çıktı. AKP il yönetimi olayı doğrularken, görgü tanıkları binada işkence yapıldığını öne sürdü.



AKP Diyarbakır il binası görüntüleri için TIKLAYIN



AKP'den 'Diyarbakır il binası'yla ilgili ilk açıklama









AKP: Bize emrivaki yapıldı

Diyarbakır'da dün KCK davasını ve bağımsız vekillerin seçime girmesini engelleyen YSK'nin veto kararını protesto etmek için önceki gün düzenlenen eylemlerde, polisin dehşet bir 'uygulamaya' gittiği ortaya çıktı. Etkin Haber Ajansı Diyarbakır Muhabiri Serdal Işık'ın BirGün'e verdiği bilgilere göre; Diyarbakır'da polis, müdahale ederek gözaltına aldığı kişileri, AKP il binasına götürdü ve işkence yaptı. AKP İl Başkan yardımcısı ile görüştüğünü ve onun durumu kabul ettiğini söyleyen Işık, "AKP'liler 'polis bize emrivaki yaptı. Biz de duruma itiraz ettik' dediler. Zaten bu itirazın sonrasında eylemciler Emniyet'e götürülmüş" diye konuştu.









AKP Binası işkencehane oldu

Işık, gözaltına alınanların hala bırakılmadığını, bırakılmaları için BDP İl Başkanı'nın hem AKP milletvekili adaylarından biriyle hem de Valilik ile görüştüğünü belirtti. Görgü tanıklarıyla da konuşma fırsatı bulduğuna değinen Işık, "Gözaltına alınan kişilere hem AKP binasında, hem de Emniyet'te işkence yapıldığını görenler var. Ama şuan için kimse bırakılmadığı için bilgiyi ilk ağızdan doğrulayamıyoruz" dedi.