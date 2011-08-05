-POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ MADRİD (A.A) - 05.08.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de üç gündür süren sistem karşıtlarının gösterilerine polis müdahale etti. Ülkedeki ekonomik, siyasi ve sosyal sistemin protesto edildiği ve 15 Mayıs'ta başlayan eylemlerin merkezi olması bakımından sembolik bir önemi bulunan Sol meydanından çıkartılan sistem karşıtları, üç gündür Madrid sokaklarında gösteriler yapıyor. Son iki günden farklı olarak bugün erken saatlerde eylemlerine başlayan sistem karşıtları, yine Sol meydanına girmeye çalışsa da polis engeline takıldı. Eylemlerden dolayı Madrid'in en önemli turistik merkezlerinden olan Sol meydanının metro durağı ve meydana açılan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı. Turistler ve bölgede oturan halk polise tepki gösterirken, iş yapamamaktan yakınan dükkan sahipleri sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Sol meydanına giremeyen ve meclis binasına yaklaştırılmayan sistem karşıtları zaman zaman kentin önemli caddelerinden Granvia ve Castellana'yı trafiğe kapattı. Şehir merkezinde turlar atan sistem karşıtlarından bir grup İçişleri Bakanlığı binasının önüne giderken, burada polisin müdahalesi sonrasında en az 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Gösterilerine devam edeceklerini ve pes etmeyeceklerini dile getiren sistem karşıtları, cuma günü de iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) merkez binalarında önünde toplanacaklarını açıkladılar. -BRÜKSEL'E YÜRÜYÜŞ- Öte yandan daha geniş kitlelere yayılmayı ve seslerini duyurmayı hedefleyen sistem karşıtları Brüksel'e doğru yürüme eylemi başlattı. Madrid'den 60 kadar kişi Brüksel'e doğru yola çıkarken, aynı şekilde İrlanda, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'den yola çıkan gruplar olduğu duyuruldu. İspanya'daki "Hemen gerçek demokrasi" adlı sivil toplum örgütünün sözcülerinden Carlos Paredes, El Pais'in internet sitesinde soruları yanıtlarken, Brüksel'e doğru yürüyüşün 15 Ekim'de tamamlanmasının öngörüldüğünü ve bu tarihte uluslararası bir gösteri organize edildiğini söyledi.