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Polis gibi davranarak yolu kapatıp, uygulama yaparken yakalandılar

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, polis gibi davranarak dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen 5 kişi, suçüstü yakalandı

19 Şubat 2018 21:46

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, polis gibi davranarak dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen 5 kişi, suçüstü yakalandı.
Olay, önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı\'nda meydana geldi. M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. polis gibi davranarak trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatıp, uygulama yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi\'nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri şüphelilere, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Sivil ve resmi polis araçlarıyla çevreleri sarılan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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