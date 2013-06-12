Polisin Gezi Parkı eylemcilerine Salı günü başlattığı müdahalesi hakkında "Müdahale Taksim'e yapılacak, Gezi Parkı'na değil" açıklaması yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, daha sonra televizyonda yaptığı açıklamada Taksim'in marjinal gruplardan arındırılacağını açıkladı. Gün içinde müdahaleler Taksim Meydanı ve çevresinde sürerken, gecenin ilerleyen saatlerinde polis Gezi Parkı'na gaz bombasıyla müdahale etti.

Gezi Parkı'nda neler olduğunu izlemek için tıklayın

Polis, Salı günü gaz ve su kullanarak Taksim'de toplanan gruplara müdahale etti. Radikal'den İdris Emen'in geçtiği akışa göre, polis özellikle akşam üzeri Harbiye tarafından göstericilere büyük bir müdahale başlattı. İstiklal Caddesi ve Cihangir girişinde de polisin yoğun müdahalesi vardı. Müdahaleler esnasında, Gezi Parkı girişinde yangın başladı ve Polis TOMA’larla yangına müdahale etti.

'Polis Gezi Parkı'ndaki çadırları yıktı'

Doğan Haber Ajansı ve Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan haberlere göre, polis Gezi Parkı'ndayken bazı çadır ve kurulan barakaları yıktı. Çadırları yıkan polis daha sonra parktan ayrıldı, durumu protesto eden bazı eylemciler parkın dışından sloganlar attı. Parkın içindeki yeni atılmış biber gazları görülürken, parkın içinde yaklaşık yarım saat duran polis ekipleri daha sonra geri çekildi.

BBC Türkçe'de yer alan akışta da şu ifadelere yer verildi:

"Gezi Parkı'na giren polis park içindeki çadırları dağıtıyor. Parkın meydan tarafındaki girişinde alevler görülüyor. Park içindeki çadırlar civarındaysa gaz bombalarından kaynaklandığı sanılan dumanlar yükseliyor."

Gelişmelerden bir süre sonra Gezi Parkı'ndaki göstericilerle polis arasında bir görüşme yapıldı. Görüşme sonrası polis araçları AKM önüne doğru çekildi.

Saat 12.00 sularında polis ve direnişçilerin uzlaşmasının ardından Meydan'daki barikat ve molozları kaldırma için çalışmalar başladı. Ancak belediye ekipleri meydanda temizlik yaparken polis tekrar müdahaleye başladı. Harbiye yönünden Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruplara polis yine gaz bombası ve suyla müdahale etti. Belediye çalışanları Meydan'dan çıktı. TOMA'lar yeniden Meydan'da dolaşmaya başladı.

Polis, gecenin ilerleyen saatlerinde Gezi Parkı'na da gaz bombasıyla müdahale etti. Direnişçiler, parka düşen gaz bombalarına yangın söndürücü tüplerle müdahale etti.

Tanrıkulu: Ağzımıza biber gazı sıkacaklar biz de teşekkür mü edeceğiz

Müdahale esnasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu başkanlığındaki 20 kişilik bir milletvekili heyeti de inceleme yapmak üzere Gezi Parkı'ndaydı. ANKA muhabirine açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Gezi Parkı’na müdahale etmeden önce polisin, “biber gazı kullanacağız, parkı terk edin” şeklinde bir uyarı yaptığını duymadıklarını söyledi. Yoğun gaz altında kaldıklarını söyleyen Tanrıkulu, “Polis ile kurduğumuz bütün diyaloglarda polise müdahale yapmamaları yönünde istekte bulunduk” dedi. Taksim Gezi Parkı’na sürekli surette biber gazı atıldığını aktaran Tanrıkulu, “Gençlerin buradan gitmeye niyeti yok direnişlerini sürdürüyorlar” dedi. Gezi Parkı’nın içinden polise taş veya yabancı cisim atılmadığını kaydeden Tanrıkulu, “Gelip ağzımızın içine biber gazı sıkacaklar biz de teşekkür mü edeceğiz” diye konuştu. CHP heyetinden herhangi bir milletvelinin yaralanmadığını söyleyen Tanrıkulu, yoğun biber gazından çok fazla etkilendiklerini aktardı.