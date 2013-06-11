T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis Gezi Parkı'na müdahalenin ardından Meydan'a geri döndü

Polis, Cumhuriyet Anıtı çevresinde 3 toma ve 50'ye yakın çevik kuvvet ekibi ile konumlandı

11 Haziran 2013 17:14

İstanbul Taksim Meydanı'na sabah erken saatlerden itibaren müdahalede bulunan polisler Gezi Parkı alanına da girdi.

Taksim'in birçok noktasında irili ufaklı gruplara gaz bombaları, darbe etkisi olmayan boyalı mermiler ve basınçlı suyla müdahale eden polisler Taksim Meydanı tarafından Gezi Parkı içine kadar girdi.

Polis Gezi Parkı'nın girişindeki merdivenlerin yakınında bulunan BDP, SDP ve anarşist örgütlerin standlarına yönelik müdahalede bulundu.

Parkın içindeki eylemcilerin yoğun tepkisi nedeniyle polisler parkın sınırında, bir kısmı ise parkın dışında beklemeye başladı.

Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde 3 toma ve 50'ye yakın çevik kuvvet ekibi konumlandı. Göstericilerin Divan Otel'in çevresinde olduğu belirtiliyor.

\

 

ETİKETLER

gezi parkıpolismüdahalegaztoma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24