Polis Gezi Parkı'na müdahalenin ardından Meydan'a geri döndü

İstanbul Taksim Meydanı'na sabah erken saatlerden itibaren müdahalede bulunan polisler Gezi Parkı alanına da girdi.

Taksim'in birçok noktasında irili ufaklı gruplara gaz bombaları, darbe etkisi olmayan boyalı mermiler ve basınçlı suyla müdahale eden polisler Taksim Meydanı tarafından Gezi Parkı içine kadar girdi.

Polis Gezi Parkı'nın girişindeki merdivenlerin yakınında bulunan BDP, SDP ve anarşist örgütlerin standlarına yönelik müdahalede bulundu.

Parkın içindeki eylemcilerin yoğun tepkisi nedeniyle polisler parkın sınırında, bir kısmı ise parkın dışında beklemeye başladı.

Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde 3 toma ve 50'ye yakın çevik kuvvet ekibi konumlandı. Göstericilerin Divan Otel'in çevresinde olduğu belirtiliyor.