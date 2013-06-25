Polis, Gezi eylemlerinde gözaltına alınan kadınlara çırılçıplak üst araması mı yaptı?

Gezi protestolarında gözaltına alınan bir kadına polisler tarafından çırılçıplak üst araması yapıldığı iddia edildi. T24'e konuşan avukat Efkan Bolaç, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan kadının yaşadığı travma nedeniyle Çanakkale'ye gittiğini ifade etti. Banu Güven, haberlerin ardından blog'undan yaptığı açıklamada kadınların kadın polisler tarafından arandığını söyledi.

Gezi protestolarında gözaltına alınanların avukatları, bir TV kanalında çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Avukatlar gözaltına alınan kadınlara polisler tarafından çırılçıplak üst araması yapıldığını ileri sürdü.

+1 TV'de gazeteci Banu Güven'in sunduğu programa katılan Ethem Sarısülük'ün avukatı Kazım Bayraktar ve avukatlar Efkan Bolaç ile İlknur Alcan, Gezi Parkı Eylemleri'ne 31 Mayıs gecesi ilk defa katılan ve gözaltına alınan kadınların erkek polisler tarafından çırılçıplak üst aramasına maruz kaldığını öne sürdü.

Gözaltına alınan bir genç kızın parmak izinin de 10 polis tarafından zorla alındığını iddia eden Efkan Bolaç, "Kızın omurunda ve boynunda zedelenme var. Bu aramalar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

T24'e konuşan avukat Efkan Bolaç, 'Konuyla ilgili 1 kişi suç duyursunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan kişi başına gelen şeyin gözaltına alınan başka kadınlara da yaşatıldığını söyledi. Zaten şu anda büyük bir travma yaşıyor, o nedenle Çanakkale'ye gitti' dedi.

Banu Güven, daha sonra blog'unda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gözaltında 7 kadına çıplak arama İstanbul Taksim'de 31 Mayıs 2013 tarihinde gözaltına alınan 7 kadın, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde iç çamaşırlarına kadar soyulmak suretiyle kötü muameleye tabi tutuldu. Bu işlem daha önce gözaltı deneyimi olmayan 21 - 28 yaş arasındaki kadınlara erkek memur ya da şahısların bulunmadığı bir odada, bir kadın polis memuru tarafından yapıldı."