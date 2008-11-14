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Polis genelgeyi dinlemedi!

Trafik kontrolünde polise direnen alkollü 2 teğmen yere yatırılıp kelepçelendi. 'Suçüstü bile olsa alma' genelgesi dinlenmedi.

14 Kasım 2008 02:00

Trafik polisleri tarafından durdurulan ve alkol kontrolü yapılan 2 teğmen direnince, polisler tarafından yere yatırılıp kelepçelendi. ’Asker kişileri suçüstü olsa da gözaltına almayın’ genelgesine rağmen gözaltına alınan teğmenler sabaha karşı inzibatlara teslim edildi.

Polis, bir alkol kontrolü sırasında kendilerine direnen 2 teğmeni, daha önce yayınlanan ’asker kişileri suçüstü olsa da gözaltına almayın’ genelgesine rağmen kelepçeleyerek gözaltına aldı. Sabaha kadar karakolda tutulan 2 genç teğmen, daha sonra inzibata teslim edildi.

Önceki gece bir kafede alkol alan 2 teğmen, özel araçları ile Kızılay’dan geçerken trafik polislerince durduruldular. Polisler, sürücü R.Ç.’ye alkol testi uygulamak istedi. Sivil giyimli olan 2 teğmenin asker olduklarını belirtmelerine rağmen trafik polisleri, alkol kontrolü yapmakta ısrar etti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. R.Ç., tartışma sırasında alkolmetreyi ve telsizi polisin elinden alarak yere fırlattı. Trafik polislerinin çağırması üzerine olay yerine gelen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliklerini vermeyen R.Ç. ile M.S.’yi yere yatırarak kelepçelediler ve Çankaya Merkez Karakolu’na götürdüler.

Alkollü çıktılar

Daha sonra Adli Tıp Kurumu’na götürülen iki teğmenden sürücü R.Ç. 2.0 promil, arkadaşında da 0.74 promil alkol olduğu belirlendi. Polisler, sabaha karşı olaydan Ankara Garnizon Komutanlığı’nı haberdar ettiler. Karakolda tutulan tutanakta, alkolmetre cihazı ile telsizin hasar tesbitine yer verildi. Teğmenler ile polisler, karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldular. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen inzibatlar, 2 genç subayı Garnizon Komutanlığı’na götürdüler.

Polisle gerginlik

Daha önce Eskişehir’de bir astsubayın daha sonra da Atabeyler soruşturmasında subayların gözaltına alınması sıkıntı yaratmıştı. Askeri personelin hakkındaki suç soruşturmasının askeri savcılık nezdinde yapılmasını öngören yasal düzenlemeleri hatırlatan TSK, bu konudaki rahatsızlığını İçişleri Bakanlığı’na iletmişti.

Gözaltına almayın

Emniyet Genel Müdürlüğü de 6 Temmuz 2006’da teşkilata bir genelge göndererek, "Suçüstü hali dahi olsa askeri personelin polis tarafından gözaltına alınmaması" uyarısında bulunmuştu. Genelgede, şahsi bir suç işlediğinden şüphe edilen askeri personelin, polis karakoluna ya da herhangi bir şubeye götürülmemesi, suçüstü halinde dahi olay yerinde bekletilip, inzibata teslim edilmesi istenmişti.

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