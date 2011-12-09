Polis genç kadını karakolun içinde saatlerce dövdü!

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‘Cinsel taciz de var’

Polisler şikayetçi oldu!



Bir skandal da yargıdan

‘İşkence değil kötü muamele’den dava

Temmuz ayında İzmir’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittikleri müzikholde gözaltına alınan 37 yaşındaki Fevziye Cengiz’in karakolda yediği feci dayağın görüntüleri ele geçirildi.Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Karabağlar Polis Merkezi’nde iki polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendikten sonra dakikalarca dövülen genç kadın, ifadesindeki anlatımlara göre Temmuz ayında bir akşam eşi, kızı, damadı ve kayınbiraderi ile İzmir’de bir müzikhole eğlenmeye gitti. Diğer yakınları dışarıda sigara içtikleri sırada polis müzikholü bastı. 3 sivil polis kimliklerini göstermelerini isteyince eşi Murat Cengiz, kendi kimliğini bu şahıslara vermek üzere garsona uzattı. Daha sonra da yakın mesafeye park ettikleri otomobillerinden, eşinin çantasında olan kimliğini almak için dışarı çıktı.Fevziye Cengiz de yanına gelen sivil polislerden birine “Eşim kimliğimi almaya arabaya gitti, bir dakika bekleyin” diye açıklamaya yapmaya çalışırken arkadan gelen sivil polislerden biri genç kadına vurdu ve “Gitmek istemiyor musun, kahpe” diye bağırdı. Polis, Fevziye Cengiz’i zor kullanarak gözaltına aldı.Genç kadın ifadesinde, yol boyunca dayağın devam ettiğini, karakolda da 2 polisin kendisini dövdüğünü, cinsel tacizde bulunduklarını ve yere yatırıp kelepçeleyip dövmeye devam ettiklerini anlattı. Bu esnada resmi giyimli bir polisin de dışarıdan gözükmesin diye perdeleri kapattığını söyleyen Fevziye Cengiz’in ifadelerinin doğru olduğu, karakoldaki güvenlik kameralarının savcılıkça getirtilmesi üzerine ortaya çıktı. Görüntülerde Cengiz’in 2 sivil polis tarafından feci şekilde dövüldüğü görülürken, odadaki resmi polisin de duruma seyirci kaldığı anlaşıldı.Olaydan sonra şikayetçi olan 3 polis, Fevziye Cengiz’i kimliği olmadığı için karakola davet ettiklerini ancak alkollü olan kadının kendilerine direndiğini, kollarından tutup götürmeye çalıştıkları sırada küfrettiğini iddia etti. Polisler Cengiz‘i kendilerini yaralamakla suçlarken bir polis “Kollarından tutmadan önce sanık eli ile kolumuza vurdu” dedi. Diğer polis ise, “Benim kollarımı tırmaladı” diye ifade verdi. Şikayetçi üçüncü polis ise “Eliyle itti” dedi.Olayın ardından polislere “zor kullanma yetkisini aşarak basit yaralama” suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, karakolda yediği feci dayak karakolun güvenlik kameralarınca kaydedilen Fevziye Cengiz hakkında polisleri yaraladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili iki ayrı soruşturma yürüten İzmir Başsavcılığı’ndan Savcı Ahmet Küçükpınar, Fevziye Cengiz hakkında, polislerin “eliyle kolumuza vurdu, tırmaladı ve itti” suçlamalarının her biri için 1.5’ar yıl olmak üzere 4.5 yıl, hakaret suçundan da 2 yıla kadar ceza istedi.Savcılığın Cengiz hakkında “Kamu görevlisini yaralamak ve hakaret etmek” suçlarından 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapis istemiyle Eylül ayında açtığı dava devam ederken, polisler hakkındaki dava ise 28 Kasım’da açıldı. Savcı Alaaddin Dokur imzalı iddianamede polis memurları Hakan Yörük ve Beyit Sezgin’in hakkında “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suretiyle basit yaralama suçunu işledikleri iddiasıyla sadece 6 aydan 1.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame 5 Aralık’ta İzmir 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 15 Şubat 2012’de görülecek. Savcılığın, polisler hakkında işkence suçundan değil, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (dolaylı af) kapsamında olan basit yaralama suçundan dava açması dikkat çekti. İşkence suçundan dava açılması halinde polislere 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenebilecekti.