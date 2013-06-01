Polis gaz atmaktan yoruldu, yerde uyudu

Taksim ve çevresinde dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden polis-eylemci çatışması sonucu yorulan polisler yerlede uyudu.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, Dün saat 05.00 sıralarında polis Taksim Gezi Parkı'ndaki katılımcılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından polisle göstericiler arasında çatışma çıktı ve 24 saati aşkın bir süre boyunca bu devam etti. Ara vermeden görev yapan çevik kuvvet polisleri Harbiye'de yollara ve kaldırıma yan yana yatarak uyudu.