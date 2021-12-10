Polis, Garibe Gezer için cenaze aracına izin vermedi

Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde işkence gördüğünü ve cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledikten sonra, dün intihar ettiği Garibe Gezer'in cenazesi Mardin'e götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Mardin'e gelen cenazenin kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze arabası ile götürülmesi beklenirken, havalimanına gelen araç polisler tarafından durduruldu.

Cenaze aracını durduran polisler, şoför ile bir süre konuştuktan sonra araç geri döndü. Ailenin yaptığı görüşmeye rağmen cenaze aracı verilmedi. Polisler aileye “Kendi imkanlarınız ile götürün” yanıtını verdi.

"Bu fotoğraf AKP rejiminin utancıdır!"

Bunun üzerine özel olarak cenaze aracı ayarlandı. Kargo bölümünden alınan Gezer’in cenazesi, Dargeçit ilçesinde 6-8 Ekim Kobani eylemlerinde öldürülen ağabeyi Bilal Gezer'in yanına defnedilecek.

Twitter hesabından paylaşım yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gezer için cenaze aracı verilmemesine tepki gösterdi. Beştaş, “#10AralıkDünyaİnsanHaklarıGünü #GaribeGezer Hiçbir şey yazamıyorum…” ifadelerini kullandı.

HDP Kadın Meclisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Bu fotoğraf AKP rejiminin utancıdır! Garibe Gezer’in cenazesi için cenaze aracı verilmedi! Adaletiniz batsın!" denildi.