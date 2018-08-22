Polis futbolcuyu maçın ortasında tutukladı!

Peru’da futbol sahalarında herkesi şaşkına çeviren bir durum yaşandı. Union Kimbiri ile Sport Huanta arasında oynanan kupa maçında polis, sahaya girerek bir futbolcuyu tutukladı. Union Kimbiri’de forma giyen Cesar Montalvo, ne olduğunu bile anlamadan kendisini polis otosunda buldu. Polis, Cesar Montalvo’nun tutuklanıp gözaltına alınmasına neden olarak sahte kimlik kullanmayı gösterdi.

Eloy Molina Robles Stadı’nda Sport Huanta’nın Union Kimbiri’yi konuk ettiği kupa maçını izlemeye gelenler, hiç beklemedikleri bir olaya şahitlik yaptı. Union Kimbiri futbolcusu Cesar Montalvo, iki yıldır sahte kimlikle yaşadığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı. Asıl adının Jose Anthony Larrain Contreras olduğu belirtilen Cesar Montalvo, polis tarafından maçın ortasında apar topar götürüldü. Stadyumun dışına çıkarılan Cesar Montalvo’nun tutuklanmasına tepki gösteren takım yöneticileri, polis ile kısa bir süre tartıştı.

Kimbiri’yi çalıştıran teknik direktörün de karıştığı tartışmada polis, Cesar Montalvo’nun tutuklanmasına tepki gösteren teknik adama “Siz teknik direktörsünüz hakim değil” şeklinde cevap verdi. Cesar Montalvo ise tutuklanması sırasında “Ben futbolcuyum suçlu değil” diyerek yaşadıklarına isyan etti.

Ancak polis, ne takım yetkililerini ne de futbolcunun söylediklerini dinlemedi ve Cesar Montalvo’yu tutukladı.

Union Kimbirli’nin 2-0 geride olduğu zaman gerçekleşen olay sonrası karşılaşma iptal edildi. Peru Futbol Federasyonu’nun maç ile ilgili Sport Huerta’nın hükmen galibiyeti şeklinde karar vermesi bekleniyor.

