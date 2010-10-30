Polis ‘fişlemesi’ bu kez mahkemeden döndü

T24 - Polis, hâkimden bir bilgi notu ile bazı sanıkların tahliye edilmemesini istedi. Ankara 12. Ağır Ceza, bir ilke imza attı ve “fişi” dava dosyasından çıkararak savcılığa iade etti. Avukatlara göre polisin ‘bilgi notu’ yargıyı etkilemeye, işlevsiz bırakmaya yönelik bir hareket ve görevi kötüye kullanmak...

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre; Anayasaya göre, mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın yasak olmasına, son anayasa değişikliği paketinde kişisel verilerin korunması ve fişlemelerin son bulması konusunda özel koruyucu önlemlerin alındığının söylenmesine rağmen, Ankara’da görülen bir davada, dosyadan, tutuklu sanıkların tahliyesinin engellenmesine yönelik polis fişi çıktı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, bir ilke imza attı ve avukatların itirazı sonucunda bilgi notunun dava dosyasından çıkarılarak savcılığa iade edilmesine karar verdi.

Ankara Özel Yetkili Başsavcıvekilliği, cezaevindeyken kansere yakalanan ve sağlık raporlarına rağmen ölümünden kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı tarafından cezasının kaldırılmasıyla uygun ortamda tedavi görebilen Güler Zere’yi anmak, devrimci liderlerden Mahir Çayan’ın mezarı başında düzenlenen törene katılmak suçlarından gözaltına alınan 28 sanık hakkında terör örgütü üyeliği ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından dava açtı. Sanıklardan 7’si soruşturma aşamasında tutuklandı. Dava açılan sanıklar arasında, iki çocuğunu ölüm orucunda kaybetmiş bir baba ile çocuğu cezaevinde bulunan bir anne de yer aldı.



‘Potansiyel’ suçlar, suçlular



Davaya, Zere için Ak Parti Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisinde atılan “Hasta tutsaklara özgürlük”, “Güler Zere’yi öldüren tecrittir, sorumlusu AKP’dir” gibi sloganlar da gerekçe gösterildi. Savcılık, dava dosyasına, kaynağı belli olmayan bir belge daha koydu.

“Bilgi notu” başlıklı, antetsiz ve imzasız belgede, tüm sanıkların tek tek isimleri sıralandı. Belgede, bazı sanıkların isimlerinin yanına, haklarına kanaat de yazıldı. Belgede iki tutuklu sanığın tahliye edilmeleri halinde Yunanistan’a kaçabilecekleri vurgulanırken, bazı isimlerin yanına da “üniversite sorumlusu”, “gençlik sorumlusu” gibi ibreler konuldu.

Avukatlar, geçen hafta yapılan duruşmada, bilgi notunu gündeme getirdi. Avukatlar, savunmalarında, polisin “suç politikasını tek başına oluşturup yönlendirmesine izin verilmesi” halinde yargılama yapmanın “bir kıymeti” kalmayacağını ve bu durumun yargı erkinin tasfiye edilmesine yol açabileceği vurgulandı.

Savunmada “yanlış bilgi ve kanaat içeren fezlekeye, sahip olduklarından daha fazla hukuksal değer ve güç atfederseniz, emniyet-istihbarat personelinin eliyle yargısız infaz yapılmasını kabul etmiş olursunuz” görüşü ortaya konuldu.

Savunmayı değerlendiren Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma sonunda bir ilke imza attı ve bilgi notunun dava dosyasından çıkarılarak, savcılığa iadesine karar verdi. Mahkeme, bilgi notundaki aleyhteki ifadelere rağmen, tutuklu 7 sanıktan 5’inin de tahliyesini kararlaştırdı.