Polis F.Bahçeli taraftarlara müdahale etti!

T24 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu’na destek için düzenledikleri yürüyüşün ardından Boğaziçi Köprüsü’ne doğru hareket eden sarı-lacivertli taraftarlara, polis biber gazı ile müdahale etti.



Bağdat Caddesi’nde başlayarak, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’na yanaşıldığında Boğaziçi Köprüsü’ne doğru yönelen Fenerbahçeli taraftarlar, bir süre hiçbir müdahale olmadan yürüyüşünü sürdürdü.



Taraftarların yürüyüşü sırasında çevik kuvvet ekipleri, diğer istikamette yavaş yavaş onları takip etmeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri, Uzunçayır Metrobüs İstasyonu’nu geçtikten sonra köprüye doğru yokuş yukarı çıkmaya başlayan taraftarlara, biber gazı ile müdahalede bulundu.



Müdahaleyle birlikte bölgede bir anda ortalığı beyaz duman kaplarken, rüzgar nedeniyle gaz, büyük bir alanda etkili oldu. Gazdan etkilenen taraftarlar kaçmaya başlarken, köprüye doğru yürüyen kalabalık kısa sürede dağıldı.





Cezaevi önünde taraftarlar birbirine girdi



Tutuklanan Aziz Yıldırım, adliyeden çıkışı sırasında önce çevik kuvvet otobüsüne bindirilmek istendi. Ancak Yıldırım, otobüse binmek istemedi. Bunun üzerine sivil polis otomobili kapıya yanaştırıldı. Yıldırım, sivil polis otosuna binerek adliyeden çıkarıldı. Ambulans da Yıldırım’ın bulunduğu otomobilin arkasından hareket etti. Adliye önünde bekleyen Fenerbahçe taraftarları, Yıldırım’ın çıkışı sırasında "PKK mecliste Fenerbahçe hapiste", "En büyük başkan bizim başkan" şeklinde slogan attı. Taraftarlar, basın mensupları ve polise bira şişeleri fırlattı. Yaşanan arbede sırasında bir kameraman hafif şekilde yaralandı.





CEZAEVİ ÖNÜNDE KAVGA



Yaklaşık 30 kişilik Fenerbahçe taraftarı, Aziz Yıldırım’ın götürülmesi beklenen Metris Cezaevi önünde toplandı. Bu sırada otomobillerle cezaevi önüne gelen bir grup Trabzonspor taraftarı da soruşturmayı destekleyen sloganlar atmaya başladı. Bunun üzerine iki grup birbirine girdi. Polisin zamanında müdahalesi ile kavga büyümeden bastırıldı. Polis, iki grup arasına barikat kurarken, bir kişi kolundan yaralandı.





Trabzonspor taraftarları da ayaklandı!



Trabzon’da toplanan bir grup Trabzonspor taraftarı, soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe’nin şikeye karıştığını öne sürerek, şampiyonluğun kendilerine verilmesi amacıyla yürüyüş yaptı.



Yıldırım’ın, İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından takımlarına destek vermek için kent merkezindeki Atapark’ta toplanan Fırtına Gençlik Taraftar Grubu mensubu bir grup bordo-mavili taraftar, Meydan semtine doğru yürüyüşe geçti.



Trabzonspor’un renklerini taşıyan bordo-mavi bir bayrak açarak, ıslıklar eşliğinde yürüyen ve "Para, şike işte Fener işte", "Trabzon uyuma takımına sahip çık", "Şampiyonluk hakkımız, söke söke lırız", "Şampiyonluk bizim, kupa bizim" şeklinde sloganlar attı.



Taraftarlar, sloganlar eşliğinde Meydan semtine ulaşıp bir süre daha takımları lehine, Fenerbahçe ile Yıldırım leyhine tezahüratlarda bulunmalarının ardından dağıldı.



Taraftar Grubu Başkanı Serkan Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe’nin şikeye karıştığını belirterek, şampiyonluğun Trabzonspor’a verilmesini istedi.



Polislerce trafiği aksatmamaları konusunda zaman zaman uyarılan grubun yürüyüşü nedeniyle Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Çevik Kuvvet" ekiplerince de çevrede önlem alındı.



