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Dünya

Polis Facebook'u sevdi

Sonunda güvenlik güçleri de sosyal paylaşım platformlarını keşfetti. Polis, Facebook'u basın bültenleri

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sonunda güvenlik güçleri de sosyal paylaşım platformlarını keşfetti. Polis, Facebook'u basın bültenleri yayınlamanın dışında başka amaçlarla da kullanmaya başladı.

Hannover Emniyet Müdürlüğü, polisiye vakaların aydınlatılmasında yararlanmak üzere yaklaşık 6 ay önce sosyal paylaşım platformu Facebook'ta bir sayfa açtı. 



Şubat ayından bu yanra Hannover emniyetinin sayfalarını beğenenlerin sayısı 26 bin 500'ü aştı.

Hannover polisi, Facebook sayfasında basın bültenleri ve duyurularına yer veriyor.

Hannover Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Stefan Wittke, bir babanın kızının kaybolduğunu Facebook üzerinden paylaşması üzerine projesin gündeme geldiğini söyledi.

Bunun üzerine bağlı oldukları Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı ile de görüşmelerde bulunduktan sonra öncelikle 6 aylık bir süreyi kapsayacak şekilde Facebook'ta sayfa açılmasına karar verildiğini belirten Wittke, "Özellikle gençler sosyal paylaşım platformlarında çok fazla iletişim
içindeler. Bu iletişime bizim de dahil olmamız gerektiğini düşündük" dedi.

Hannover polisi yetkilileri, şimdiye kadar 8 vakanın aydınlatılmasını sağlayan Facebook sayfasının devamının öngörüldüğünü dile getiriyor.


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