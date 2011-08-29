Polis Facebook'u sevdi

T24

Hannover Emniyet Müdürlüğü, polisiye vakaların aydınlatılmasında yararlanmak üzere yaklaşık 6 ay önce sosyal paylaşım platformu Facebook'ta bir sayfa açtı.Şubat ayından bu yanra Hannover emniyetinin sayfalarını beğenenlerin sayısı 26 bin 500'ü aştı.Hannover polisi, Facebook sayfasında basın bültenleri ve duyurularına yer veriyor.Hannover Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Stefan Wittke, bir babanın kızının kaybolduğunu Facebook üzerinden paylaşması üzerine projesin gündeme geldiğini söyledi.Bunun üzerine bağlı oldukları Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı ile de görüşmelerde bulunduktan sonra öncelikle 6 aylık bir süreyi kapsayacak şekilde Facebook'ta sayfa açılmasına karar verildiğini belirten Wittke, "Özellikle gençler sosyal paylaşım platformlarında çok fazla iletişimiçindeler. Bu iletişime bizim de dahil olmamız gerektiğini düşündük" dedi.Hannover polisi yetkilileri, şimdiye kadar 8 vakanın aydınlatılmasını sağlayan Facebook sayfasının devamının öngörüldüğünü dile getiriyor.