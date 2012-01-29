-Polis eyleme katılmayan çocuklara bilim dergisi dağıttı MERSİN (A.A) - 29.01.2012 - Mersin'de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak ve BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın katıldığı toplantının ardından dağılan gruptan bazı kişiler polise taş attı. Merkez Akdeniz ilçesinin Şevket Sümer Mahallesi'nde, Kışanak ve Buldan'ın da katılımıyla düzenlenen toplantının ardından, toplantıya katılan ve aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş atmaya başladı. Güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini gören grup, ara sokaklara kaçarak dağıldı. Bu arada, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Güner, eyleme katılmayan çocuklara Bilim ve Teknik Dergisi dağıttı.