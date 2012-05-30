Polis, eylemcilere 'insan kızartma silahı' mı kullanacak?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, toplumsal olay ve gösterilerde ‘sessiz bekçi’ adı verilen elektromanyetik silahı kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Özelliği ile ‘insan kızartma’ silahı diye bilindiğine dikkat çeken Eyidoğan, “Bu silahın ABD ve Avrupa da çeşitli amaçlarla yapılan sokak gösterilerinde halk üzerinde kullanıldığına dair örnekler var mıdır” dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Eyidoğan, ‘Sessiz Bekçi’nin mikrodalga fırın tekniğine benzer yapısına dikkat çekti. Önergenin gerekçesinde 6 Mayıs 2012 tarihli basın ve yayın organlarında yayınlanan haberlere dikkat çeken Eyidoğan,”Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis birimlerinin sokak gösterilerinde halkı engellemek için biber gazı, tazyikli su ve cop yerine “sessiz bekçi” adlı bir silah kullanacağı, bu silahın elektromanyetik sinyaller yayarak insanlarda acı ve yanma duygusu verdiği ve göstericileri hareketsiz duruma getirdiği ifade edilmiştir" dedi.

ABD’li Raytheon firması tarafından tanıtıldığına dikkat çektiği elektromanyetik dalga yayıcı silahla ilgili soruları şöyle:

- Bu silahın ABD ve Avrupa'da çeşitli amaçlarla yapılan sokak gösterilerinde halk üzerinde kullanıldığına dair örnekler var mıdır?

- “Sessiz Bekçi” olarak adlandırılan bu silah için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTİK) izni alınmış mıdır?

- Bu silahın yaydığı elektromanyetik sinyalin frekansı (ları) ve gücü nedir?

- Sinyalin frekans spektrum özellikleri ve diğer saçılma frekanslarındaki harmonikleri belirli midir?

-Bu silahın hangi özellikleri nedeniyle insanda acı ve yanma hissi vermekte, fizyolojik olarak ne tür etki yapmaktadır.

- BTİK’nın Spektrum Yönetimi Dairesi’nin bu silahın teknik özellikleri ve insan üzerindeki uzun ve kısa süreli tıbbi etkileri konusunda bir incelemesi var mıdır?

- Türkiye’nin bu tür silahların alımı ile ilgili olarak “elektromanyetik silahlar şartnamesi” ve kullanımı için ise “yönetmeliği” var mıdır?