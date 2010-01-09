Polis, eylemcilere akıl verdi

T24- Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polisler akıl verip, yol gösterdi.



Toplumsal olaylarda ve gösterilerde uyguladığı 'orantısız güç ve şiddet' sebebiyle eleştirilere maruz kalan 'Polis', Darbe Karşıtı 70 Milyon Adım Koalisyonu isimli gruba gösterdiği anlayışla dikkat çekti.



Milliyet'in haberine göre, DARBE Karşıtı 70 Milyon Adım Koalisyonu üyesi bir grup, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddiası ile iki subayın yakalandığı Çukurambar'da 'darbe karşıtı' eylem yaptı. Arınç'ın evinin önünde eylem yapmak isteyen gruba, polis ekipleri, 'Burada değil subayların araçlarının yakalandığı yerde yapın' demesi dikkat çekti.

Yaklaşık 10 kişiden oluşan grup öğle saatlerinde Arınç'ın evinin önünde eylem yapmak istedi. Ancak polis ekipleri grubun burda eylem yapmasına izin vermeyerek, suikast iddiasıyla Terörle Mücadele Ekipleri'nin (TEM) iki araçta arama yaptığı ve iki subayı gözaltına aldığı Çukurambar 24. caddeye yönlendirdi. Polisin yönlendirmesiyle iki subayın yemek yediği iddia edilen lokanta ve subayların içinde bulunduğu araçların yakalandığı yerde toplanan grup, burada basın açıklaması okudu. Grup adına basın açıklamasını okuyan

Tekin Gayretli, 'bu devirden sonra darbe olmaz' diyebilmeyi çok istediklerini belirterek, "Darbe günlüklerinin kurmaca, ıslak imzanın ise sahte olduğuna inanmak istedik. Kafes planı haberlerinden korkanlara bu güne kadar bir tane gayrimüslimin burnu mu kanamış diye çıkışmak isterdik. Bülent Arınç'a suikast mı? Suikast yapacak adam mı bulamadılar? 'ha-ha', diye gülüp geçmek isterdik. Ancak gülüp geçemiyoruz, kendimizi rahat hissetmiyoruz. Yaşadığımız olağanüstü günlerin sonunda kalıcı bir demokrasiye sahip olabilmek için yapacak çok iş var, çıkarılması gereken çok ses var. İşte bugün bunun için burdayız. Darbeye zemin hazırlamak için kendisine suikast yapılması planlanan Bülent Arınç'ın evinin önündeyiz" dedi. Bundan sonra darbecilerin attığı hiçbir adıma izin vermeyeceklerini belirten Gayretli, darbecilerin karşısına sivil adımlarla çıkacaklarını söyledi.

Göstericiden çok basın mensubu ve polis vardı

Bu arada basın açıklamasına 10 kişi katılırken, 40 yakın basın mensubu ve çok sayıda polis ekibinin eylemi takip etmesi dikkat çekti. Basın açıklaması nedeniyle 42'nci caddedeki trafik zaman zaman aksarken, bazı sürücüler ve vatandaşların basın açıklamasına tepki gösterdiği görüldü. Basın açıklamasının ardından grup sesizce dağıldı.

