Polis eylem yapan itfaiyecilere tazyikli su sıktı

T24 - İzdihamın yaşadığı eylemde polis itfaiyecilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yeni yılda sözleşmeleri sona erecek olan itfaiyeciler, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yürümek istedi. Polis, itfaiyecileri tazyikli su ve biber gazı sıkarak durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı Bimtaş A.Ş.’deki sözleşmeli bitecek olan itfaiyeciden bazıları bugün saat 11.00 sıralarında Fatih İtfaiye Grup Başkanlığı'nın önündeki Fatih Anıt Park'ta toplanmaya başladı. Toplananların sayısı saat 11.30'da 500'ü buldu. Sözleşmesi bitecek olan 930 itfaiyeciye destek veren Türk-İş'e bağlı sendikaların temsilcileri de göstericiler arasında yer aldı. İtfaiyeciler tepkilerini dile getirdi. Onarımı süren Fatih İtfaiye Grup Başkanlığı'ndaki itfaiyeciler gösteri yapan meslektaşlarına alkışlarla destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi'ne yürümek isteyenler polis engeli ile karşılaştı. Polis, yürüyüşe izin verilmeyeceği konusunda grubu ısrarla uyardı. Yürümek isteyen itfaiyecilerin önü Çevik Kuvvet barikatıyla kesildi. İtfaiyeciler isteklerinde direndi. Bunun üzerine polis tazyikli su ve biber gazı sıktı. Bu yüzden kısa bir süre arbede yaşandı. Bazı sendika temsilcileri hafif şekilde yaralandı. Yaralananlar arasında Türk-İş Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak’ın da bulunduğu açıklandı.

Polis olaydan sonra itfaiyecilerin yürümesine izin verdi. Büyükşehir Belediyesi önüne gelen gösterciler burada basın açıklaması yaptı.



