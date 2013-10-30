Polis 'eylem yabileceklerine kanaat getirdiği' 35 kişiyi gözaltına aldı

Polise verileceği açıklanan 'önleme gözaltısı' yetkisiyle ilgili ilk operasyon İzmir'de yapıldı. 5. İktisat Kongresini protesto edeceğinden şüphelenilen 35 TGB'li gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 5. İktisat Kongresi öncesinde protesto gösterisi yapmaya hazırlandıkları öne sürülen 35 Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi gözaltına alındı.

İzmir’deki 5. İktisat Konresi'nin başlamasına dakikalar kala, TGB üyelerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi sırasında protesto gösterisi yapacağı istihbaratı alındı.

Polis, otel çevresinde aldığı güvenlik önlemlerini arttırdı.

Kongrenin yapılacağı Swiss Hotel'e birkaç yüz metre uzaklıktaki Hilton Oteli arkasındaki sokakta topluca yürüyen gruba polis müdahale etti. Polis 35 TGB üyesini gözaltına aldı. TGB üyelerinin 'Gösteri ve Toplantı Yürüşleri Yasası'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan TGB'liler, otobüsle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltıların Cumhurbaşkanı Gül'ün otele girişinden kısa süre önce gerçekleştiği öğrenildi.

Polise 'önleme gözaltısı'

Ekim ayı başında gündeme gelen yeni bir yetki paketi kapsamında polise ‘tehlike arz ettiği düşünülen kişiler için önleme gözaltısı’ yetkisi verileceği gündeme gelmişti. Henüz yasalaşmayan taslak, hâkim ve savcı talebiyle uygulanan önleme gözaltılarını bundan böyle 12-24 saate kadar polisin yetkisine veriyor.