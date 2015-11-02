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Polis eşliğinde gittiği evde kocası tarafından öldürüldü

Kütahya'da boşanmak isteyen Nil Turan aslı kadın, eşinin av tüfeğiyle vurması sonucu yaşamını yitirdi

02 Kasım 2015 22:19

Kütahya'da boşanma davası süren 30 yaşındaki Nil Turan, polislerle birlikte eve eşyalarını almaya gittiği evde 32 yaşındaki eşi Erkan Turan tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldü. Olayda 2'si av tüfeğiyle olmak üzere 3 polis de yaralandı.

Oğuzhan Kılıç’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, bugün öğle saatlerinde Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile aralarında boşanma davası bulunan ve ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Nil Turan, polislerle birlikte eşyalarını almak için Gökgün Apartmanı'nın 2'nci katındaki evine gitti. Kapıyı açan Erkan Turan içeri giren eşi Nil Turan'a av tüfeğiyle ateş etti. Kalbine isabet eden saçmalarla Nil Turan olay yerinde öldü. Erkan Turan, daha sonra polislere doğru ateş etti. Olayda polis memurları Aydın Başpınar ile Erdoğan Pınar yaralandı. Bu sırada şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışan bir komiser muavini de boğuşma sırasında hafif yaralandı. Erkan Turan gözaltına alınırken yaralı 2 polis ile komiser yardımcısı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağılık durumlarının iyi olduğu belirtilirken Nil Turan'ın cesedi de otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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