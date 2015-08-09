Polis eşinin ölüm haberini, tatil dönüşünde aldı

Mardin'in Midyat ilçesinde devriye görevi yapan sivil polislerin şüphelenerek durdurmak istediği bir başka araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 28 yaşındaki polis memuru Abdullah Ümit Sercan hayatını kaybetti. Sercan’ın öğretmen eşi Özay Sercan, eşinin ölüm haberini tatil için geldiği Alanya’dan Midyat’a dönüşünde aldı.

Engin Anak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Bir grup PKK’lı, Midyat ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda polis memuru Abdullah Ümit Sercan hayatını kaybetti, polis memuru Cumhur Özsoy yaralandı.

PKK’lılar saldırıdan sonra kullandıkları aracı Ömerli ilçesi Alıçlı Köyü yakınlarında terk ederek dağlık alana kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından bulunan araçta roketatar, el bombaları ve uzun namlulu silahlar bulunurken, araç emniyet müdürlüğüne çekildi. Kaçan PKK’lıların yakalanması için bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.

Uçaktan indi, eşinin ölüm haberini aldı

4 yıllık polis memuru olan ve yaklaşık 1 yıl önce İstanbul’dan Midyat’a atanan Sercan, 12 Aralık 2013’te Midyat İMKB Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Özay Sercan ile evlendi. Sercan çifti bebek bekliyordu. Doğum iznine çıkan Özay öğretmen 20 gün önce ’Ali’ adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Özay öğretmen bir hafta önce de annesiyle birlikte eşinin Alanya’da oturan ailesinin yanına tatile geldi. Özay öğretmen dün bebeğini de alıp eşinin yanına dönmek için Midyat’a yola çıktı. Uçakla Mardin’e giden, oradan da Midyat’a geçen Özay Sercan ilçeye ulaştığında, eşi Abdullah Ümit’in ölüm haberini aldı.

Baba evinde taziye çadırı

Abdullah Ümit Sercan’ın ölüm haberi Alanya’daki baba evine ulaştı. Polisin Güllerpınarı Mahallesi’ndeki baba evinin bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı ve Alanya Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Çocuklarının ölüm haberini alan baba Durmuş Ali Sercan ve anne Gülten Sercan da Midyat’a gitti.