T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis eşinin ölüm haberini, tatil dönüşünde aldı

Midyat'ta PKK'lılarca öldürülen polisin eşi, ölüm haberini Alanya'dan Midyat'a döndüğü sırada aldı

09 Ağustos 2015 18:11

Mardin'in Midyat ilçesinde devriye görevi yapan sivil polislerin şüphelenerek durdurmak istediği bir başka araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 28 yaşındaki polis memuru Abdullah Ümit Sercan hayatını kaybetti. Sercan’ın öğretmen eşi Özay Sercan, eşinin ölüm haberini tatil için geldiği Alanya’dan Midyat’a dönüşünde aldı.

Engin Anak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Bir grup PKK’lı, Midyat ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda polis memuru Abdullah Ümit Sercan hayatını kaybetti, polis memuru Cumhur Özsoy yaralandı.

PKK’lılar saldırıdan sonra kullandıkları aracı Ömerli ilçesi Alıçlı Köyü yakınlarında terk ederek dağlık alana kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından bulunan araçta roketatar, el bombaları ve uzun namlulu silahlar bulunurken, araç emniyet müdürlüğüne çekildi. Kaçan PKK’lıların yakalanması için bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

Uçaktan indi, eşinin ölüm haberini aldı

 

4 yıllık polis memuru olan ve yaklaşık 1 yıl önce İstanbul’dan Midyat’a atanan Sercan, 12 Aralık 2013’te Midyat İMKB Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Özay Sercan ile evlendi. Sercan çifti bebek bekliyordu. Doğum iznine çıkan Özay öğretmen 20 gün önce ’Ali’ adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Özay öğretmen bir hafta önce de annesiyle birlikte eşinin Alanya’da oturan ailesinin yanına tatile geldi. Özay öğretmen dün bebeğini de alıp eşinin yanına dönmek için Midyat’a yola çıktı. Uçakla Mardin’e giden, oradan da Midyat’a geçen Özay Sercan ilçeye ulaştığında, eşi Abdullah Ümit’in ölüm haberini aldı.

 

Baba evinde taziye çadırı

 

Abdullah Ümit Sercan’ın ölüm haberi Alanya’daki baba evine ulaştı. Polisin Güllerpınarı Mahallesi’ndeki baba evinin bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı ve Alanya Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Çocuklarının ölüm haberini alan baba Durmuş Ali Sercan ve anne Gülten Sercan da Midyat’a gitti.

ETİKETLER

şehitölümpolismidyatpkkpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24