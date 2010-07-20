-POLİS 'ELİ BALTALIYI' TAZYİKLİ SUYLA DURDURDU MALATYA (A.A) - 20.07.2010 - Malatya'da elinde baltayla sokakta dolaşan kişi, polisin ikazlarını dikkate almayınca tazyikli suyla etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Samanlı Mahallesi'nde bir kişinin baltayla dolaştığının bildirilmesi üzerine 8. sokağa giden polis ekibi, elinde balta bulunan bir kişiyle karşılaştı. Adının Yusuf Gezer olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmeye çalışan polis, şüphelinin ikazları dikkate almaması üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağırdı. Üzerine sıkılan basınçlı suyun etkisiyle düşen şüpheli kelepçelendi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen Yusuf Gezer'in olay yerine gelen ambulansa konurken de görevlilere Elazığ'a göndermemeleri için yalvardığı görüldü.