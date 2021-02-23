Polis ekipleri, Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde uyuşturucu gönderildiğini tespit etti

Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekiplerinin, Hollanda’dan zarf içinde sentetik uyuşturucu madde bulunan zarf ele geçirdiği öne sürüldü. Uyuşturucuyla ilgili suçüstü yakalandığı belirtilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Çorum’un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde geleceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Kargo şirketi önünde önlem alan sivil polisler, bahse konu zarfı teslim alan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kalın posta zarfı içinde kullanıma hazır hale getirildiği tespit edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (DHA)