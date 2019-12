-Polis ekibine silahlı saldırı KÜTAHYA (A.A) - 14.11.2011 - Kütahya'da, bulvarda alkol denetimi yapan trafik ekibindeki polis memuru, cezai işlem uygulanan sürücü tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi, M.E. (52) idaresindeki 43 RV 352 plakalı otomobili durdurdu. 1,70 promil alkollü olduğu belirlenen M.E. hakkında yasal işlem yapıldı. M.E, yanından ayrılarak ekip aracına doğru yürüyen polis memuru Hüseyin Uysal'a (33), tabancayla 6 el ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden ve polis aracıyla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uysal'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Ekipteki diğer polis memuru Erdal Vural tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen M.E. ile yanındaki kişi ise gözaltına alındı.