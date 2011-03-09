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POLİS EKİBİNE SALDIRIYA 10 TUTUKLAMA YÜKSEKOVA (A.A)

09 Mart 2011 01:28

-POLİS EKİBİNE SALDIRIYA 10 TUTUKLAMA YÜKSEKOVA (A.A) - 08.03.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 Martta polis ekibine yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişiden 10'u, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 2 Marttaki olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Martta bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından 2 kişi, Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı, 14 zanlı ise yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.A, A.B, R.B, E.Ç, C.Y, R.T ve 18 yaşından küçük oldukları belirtilen C.I, M.A, Z.K, ve Z.A, ''Örgütlü bir şekilde kasten yaralama'' olayını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklandı, 4 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 Martta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına almak isteyen ekipteki polis memuru A.İ, çevredekilerin saldırısı sonucu yaralanmıştı. 

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