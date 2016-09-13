Polis, ‘dur’ ihtarına uymayan genci vurdu!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis tarafından vuruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Doğubayazıt'ın 1 Nolu Iğdır Caddesi'nde 13 Eylül günü gece yarısı yapılan yol uygulamasında polisin, 'dur' ihtarına uymayan kırmızı renkli bir araç, güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak durduruldu. Bu sırada çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüba ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri yaptı. Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfur, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tayfur'un ailesi ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığını söyledi.