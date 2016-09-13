T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, ‘dur’ ihtarına uymayan genci vurdu!

Sürücünün ailesi ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığını söyledi

13 Eylül 2016 20:07

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis tarafından vuruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Doğubayazıt'ın 1 Nolu Iğdır Caddesi'nde 13 Eylül günü gece yarısı yapılan yol uygulamasında polisin, 'dur' ihtarına uymayan kırmızı renkli bir araç, güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak durduruldu. Bu sırada çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüba ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri yaptı. Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfur, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tayfur'un ailesi ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığını söyledi.

 

ETİKETLER

ağrıdoğubeyazıtcaner tayfurdurpolisvurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24