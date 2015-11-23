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Polis, "Dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı; bir kişi hayatını kaybetti

Araçta bulunan diğer kişi de ağır yaralandı

23 Kasım 2015 22:58

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açılan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Silvan’ın Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde zırhlı araçla devriye gezen polis ekibi, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymadığı iddia edilen otomobile polis tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte adı tespit edilemeyen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 17 yaşındaki Y.M., Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Y.M.’nin tedavisi sürüyor.

Silvan polisi olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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