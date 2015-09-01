Polis Dünya Barış Günü nedeniyle Taksim'de toplanan gruba müdahale etti: 14 gözaltı

"1 Eylül Dünya Barış Günü" nedeniyle Tünel'de toplanarak Galatasaray Meydanı'na yürüyen gruba polis müdahale etti. TOMA'dan tazyikli su sıkarak ve biber gazıyla müdahale eden polis, 14 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, saat 19.00 sıralarında Tünel'de toplanan “Birleşik Haziran Hareketi" adlı grup üyesi yaklaşık 500 kişi, el ele tutuşarak barış zinciri oluşturdu. Grup, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na doğru alkış ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Ancak grubun Galatasaray Lisesi önüne yaklaştığı sırada polis tarafından önü kesildi.

Kısa sürede çıkan gerginlik sırasında, polis gruba TOMA'dan tazyikli su sıkarak ve biber gazıyla müdahale etti. Uzun süren kovalamaca sonucu kalabalık grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alınarak Çevik Kuvvet otobüsüne bindirildi.

Müdahale sırasında, olayı görüntüleyen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Melik Fırat Yücel de kaşından yaralandı. Kaşı açılan Yücel ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AFP'nin foto muhabiri Yasin Akgül de kısa süre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay üzerine basın açıklaması yapmak isteyen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Eş Genel Başkanı Alper Taş ve gruptaki diğer kişiler, polis tarafından itilerek uzaklaştırıldı.