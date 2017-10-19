Polis, dolandırıcıyı kağıt ve toprakla yakaladı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, kendisini \'FETÖ soruşturmalarını yürüten komiser\' olarak tanıtarak 70 yaşındaki R.Ş.\'yi arayan 23 yaşındaki E.U., para yerine gazete kağıdı, altın yerine ise toprak konulan poşeti teslim aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde oturan R.Ş.\'yi arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini FETÖ soruşturmalarını yürüten komiser olarak tanıtarak, bankadaki parasının örgüte aktarıldığının belirlendiğini söyledi. Telefondaki kişi, R.Ş.\'ye, bankadaki para ve evdeki altınlarını soruşturma bitene kadar kendisine teslim etmesini söyledi. Panikleyen R.Ş. evdeki altınları bir torbaya koyup, bankada bulunan parasını çekmeye giderken eşi, durumu polise bildirdi. Harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, R.Ş.\'nin elindeki altınları aldı ve başka bir poşete altın yerine toprak, para yerine ise gazete kağıdı koyarak dolandırıcı ile buluşacakları banka önünde beklemeye başladı.

Osmangazi İlçesi Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine gelen şüpheli E.U., R.Ş.\'nin elinde bulunan poşetleri alıp, bir taksiye bineceği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Antalya\'dan Bursa\'ya dolandırıcılık yapmaya geldiği belirlenen E.U., \'Dolandırıcılık\' suçundan Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.



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