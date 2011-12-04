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Polis Diyarbakır'da silah kullanmamış DİYARBAKIR (A.A)

04 Aralık 2011 19:21

-Polis Diyarbakır'da silah kullanmamış DİYARBAKIR (A.A) - 04.12.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, olaylar sırasında sırtından vurulduğu tespit edilen bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Toprak, BDP'nin  dün düzenlediği mitingin dağılmasının ardından Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi üzerinde izinsiz gösteriler meydana geldiğini kaydetti. İzinsiz gösteri sırasında bir kişinin yerde yattığının belirtilmesi üzerine olay yerine ambulansın gittiğini ifade eden Toprak, şöyle dedi: ''Olaylar sırasında sırtından vurulduğu tespit edilen Murat Elibol, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu kişinin yapılan ilk incelemesinde 7,65 milimetre bir silahla arkadan vurulduğu tespit edilmiş. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin failin bulunması yönünde çalışmaları var. Birtakım görgü tanıkları var. Onların verdiği bilgilerden yola çıkarak, olayın aydınlatılmasına çalışılıyor. Bazı basın organlarında polis tarafından vurulduğu iddiası asla doğru değil. Emniyet zaten 7,65 çapında bir silah kullanmıyor. Emniyet teşkilatı üzerinde böyle bir leke konduramaz. Polis orada silah da kullanmamış, her ne olursa olsun bunun faillerinin bulunması için çalışmalar yapılıyor.'' Toprak, hastaneye götürülen kişinin burada montu çıkarıldığı zaman cebinde bir el yapımı patlayıcı bulunduğunu ve örgütsel bir bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığını sözlerine ekledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon Yüksekokulu öğrencisi olduğu belirtilen Murat Elibol'un (21) ailesi ve yakınları tarafından alınan cenazesi Çınar ilçesinde toprağa verildi.

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