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POLİS DENİZDE 500 BİN DOLAR ARADI İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2010 22:05

-POLİS DENİZDE 500 BİN DOLAR ARADI İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Beşiktaş'ta iş adamı Şehmuz Satır'ın hayatını kaybettiği, eski Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halit Ayangil'in yaralandığı kazanın ardından polis, denizde 500 bin dolar aradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'ta 23 Ekimde iş adamı Şehmuz Satır'ın hayatını kaybettiği kaza sonrasında bazı basın organlarında yer alan ''500 bin dolar kayıp'' haberleri üzerine harekete geçti.  Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç kıyafetli 5 deniz polisi ve olay yeri inceleme ekipleri, Dolmabahçe sahilinde arama yaptı.  Olay yeri inceleme ekipleri, arama çalışmalarını kamerayla kaydetti.  Yetkililer, yaklaşık 3 saat süren aramada para veya eşya bulunmadığını bildirdi. 

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