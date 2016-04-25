Polis dayağından 15 gün sonra ölen Afgan çocuğun davasında müdahillik talepleri yine reddedildi

Afganistanlı Lütfullah Tacik (17) Iğdır’ın Aralık ilçesinde 16 Mayıs 2014’te jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı. ‘Sınır dışı işlemleri’ için götürüldüğü Geri Gönderme Merkezi’nde Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru S.O.’nun şiddetine maruz kaldı. Tacik, 31 Mayıs’ta öldü. Polis hakkında 'taksirle adam öldürme'den dava açıldı. Cuma günü Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme sivil toplum örgütlerinin müdahillik talebini reddetti. Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, mahkeme ölen çocuğun avukatı Mahmut Kaçan’ın müdahilliğini de ailesinden vekalet yok diye reddetti.

Af Örgütü: Dava tek taraflı

Duruşmaya gözlemci olarak katılan Uluslararası Af Örgütü Mülteci Koordinatörü Volkan Görendağ, “Mahkeme, Lütfullah Tacik’in avukatı, sivil toplum örgütleri ve Ankara Barosu’nun müdahillik taleplerini redderek davanın tek taraflı devam etmesine neden oluyor” dedi.