T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis dayağından 15 gün sonra ölen Afgan çocuğun davasında müdahillik talepleri yine reddedildi

Af Örgütü: Mahkeme, davanın tek taraflı devam etmesine neden oluyor

25 Nisan 2016 11:07

Afganistanlı Lütfullah Tacik (17) Iğdır’ın Aralık ilçesinde 16 Mayıs 2014’te jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı. ‘Sınır dışı işlemleri’ için götürüldüğü Geri Gönderme Merkezi’nde Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru S.O.’nun şiddetine maruz kaldı. Tacik, 31 Mayıs’ta öldü. Polis hakkında 'taksirle adam öldürme'den dava açıldı. Cuma günü Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme sivil toplum örgütlerinin müdahillik talebini reddetti. Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, mahkeme ölen çocuğun avukatı Mahmut Kaçan’ın müdahilliğini de ailesinden vekalet yok diye reddetti. 

 

Af Örgütü: Dava tek taraflı

 

Duruşmaya gözlemci olarak katılan Uluslararası Af Örgütü Mülteci Koordinatörü Volkan Görendağ,  “Mahkeme, Lütfullah Tacik’in avukatı, sivil toplum örgütleri ve Ankara Barosu’nun müdahillik taleplerini redderek davanın tek taraflı devam etmesine neden oluyor” dedi.

 

ETİKETLER

müdahillikavukatpolis dayağıafgan çocukreddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24