Polis dayağına 12 yıl sonra 15 bin lira tazminat: Hoşgörülü tutum takınmalılar

Anayasa Mahkemesi (AYM), bundan 12 yıl önce yüksek sesli müzik dinlediği gerekçesiyle esnafı darp eden polisi tazminata mahkum etti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre olay İstanbul’un Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde 2006’da meydana geldi. Lokanta sahibi M.A., o dönem Fatih’teki savcılığa başvurarak dört polisin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduklarını anlattı.

M.A., işyerine giden polislerin çalan müzikten rahatsız olduklarını kaydetti. M.A. hem polislerin motorsikletlerinin plakasını hem de olay sırasında çalan müzik parçalarının da aralarında bulunduğu CD’leri savcılığa verdi.

İstanbul emniyeti, olay günü ekipte görevli polis memurlarını tespit ederek savcılığa gönderdi.

Lokanta sahibi, olayı ise şöyle anlattı:

“Yunus diye tabir edilen motosikletli ve resmi elbiseli dört polis memuru işyerime gelerek, yemek yediler. Bilgisayarda çalan, bir kısmı Kürtçe olan müzik parçalarından rahatsızlık duyan uzun boylu, esmer polis, müziği değiştirmemi istedi, ben de değiştirdim. Bu polis çıkarken beni dışarı çağırarak, ‘Sen nasıl Kürtçe parça dinlersin, Ahmet Kaya dinlersin’ diyerek tekme tokat beni darp etti. Ayrıca hakaret ve tehditlerde de bulundu.”

İki mahkeme polise ceza vermedi

Fatih 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi 2008’de sanık polisin yaralama fiilinde kusuru bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığına, diğer suçlardan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Bu karar Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi’nin 5 Haziran 2014 tarihli kararıyla onandı. Bu gelişme üzerine lokanta sahibi, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

"Hoşgörülü tutum takınılmalı"

Başvuruyu kabul edilebilir bulan AYM, ihlal kararı verdi.

Kararda, devletin sokaktaki yüzünü temsil eden polisin insan ilişkilerinde profesyonel davranarak daha sabırlı ve hoşgörülü bir tutum takınması gerektiği belirtilerek şöyle dendi: “Polis memurunun yargılandığı davada başvurucuya karşı kötü muamele oluşturan bazı eylemlerin cezasızlıkla sonuçlanmasından dolayı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiği neticesine ulaşılmıştır.”

Mahkeme, bu gerekçeyle başvurucu vatandaşa 15 bin lira tazminat ve 2 bin 186 lira yargılama giderinin ödenmesini kararlaştırdı.