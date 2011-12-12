-Polis dayağı iddiasına suç duyurusu İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Sokakta yaşayan bir grup çocuk, kendilerine dayak atıp işkence ettiklerini öne sürdükleri polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sokakta yaşayan çocuklar ve Şefkat-Der üyelerinden oluşan bir grup, sokak çocuklarına dayak atıp işkence ettikleri iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi. Burada, bir açıklama yapan Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, sokak çocuklarının parklarda, tenha yerlerde ve karakollarda sistemli bir şekilde dayak ve işkenceden geçirildiğini öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Polisler, sokakta ve karakollarda dayak ve işkenceden geçirdikleri sokak çocuklarını, şikâyette bulunmamaları için korkutmak amacıyla 'Bak hakkınızda gasptan işlem yaparım. Görgü şahidi de ayarlarım, yıllarca hapiste sürünürsünüz' diyerek tehdit edip sindirilmeye çalışılmaktadır. Son olarak dün Fatih'te Kadir Atakurt'un sivil polis tarafından telsizle gözüne vurulmuştur. Karakolda da darp ve tehdit, resmi kıyafetli polisler tarafından devam etmiştir. Atakurt, şikâyetçi olmak istemesi üzerine ise tehdit ve şantaja maruz kalmıştır.'' Sivil polis tarafından gözüne vurularak dayak yediğini öne süren Kadir Atakurt ise olayı şöyle anlattı: ''Eminönü'ne ikinci el eşya almaya gittik. Tahtakale'de sivil polisler bizi kovalamaya başladı. Biz korkudan kaçtık. Ben bir yere saklandım ama polis beni yakaladı. Elindeki telsizle gözüme vurdu. Karakola gittiğimizde polisin dayak attığını söyledim ama ifademi değiştirerek 'bir şahıs' yazmışlar.'' Açıklamanın ardından Şefkat-Der üyeleri ve sokak çocuklarından oluşan grup, şiddet uyguladıklarını iddia ettikleri polisler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu.