Polis, çocuğu kazayla öldüresiye dövmüş

T24 -

Kameralara yakalanmıştı

'Gergindik' savunması



Hiçbir ceza almadı



95 şair şiir yazmıştı

Vatan gazetesinin haberine göre, mahkeme, Adli Tıp raporuna göre ölüm tehlikesi geçiren çocuğun kafasına dipçikle vuran polisin eylemini taksirli suç, yani ‘kaza’ olarak değerlendirdi. 5-9 yıl arası hapis cezası istenen polise 6 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı 5 yıl erteledi.Üstelik, polis memurunun bu süre içinde herhangi bir adli denetime tabi tutulmasına da gerek görmedi.Hakkari’de 23 Nisan 2009’da, DTP’ye yönelik operasyonlar üzerine düzenlenen protestolar sırasında Özel Harekat polisi Bahadır Turan’ın, 17 yaşındaki Seyfullah Turan’ı yere yatırıp, tüfeğinin dipçiğiyle öldüresiye dövmesi kameralarca görüntülenmişti. Polisin “orantısız şiddet kullandığı” sonucuna varan savcılık, “kasten yaralama” suçundan 5-9 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava, güvenlik gerekçesiyle Isparta’ya nakledildi.Isparta 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına gönderilen Adli Tıp Kurumu raporunda “gencin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu” tespit edildiği, yaralarının basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı ifade edildi. Raporda, kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını orta derecede etkilediği kaydedildi.Turan, savunmasında “Olaylar nedeniyle psikolojik olarak oldukça gergindik. Göreve dahi çıkamaz duruma geldik. Olay günü toplumsal olaylara müdahale gibi bir görevimiz yoktu. Yoğun taş ve molotofkokteyli dumanı arasında kaldık. Bu sırada elinde taş olduğunu gördüğüm çocuğa dipçikle kendimi korumak amacıyla hamle yaptım” dedi.Mahkeme, önceki günkü duruşmada kararını açıkladı. Hakim Abuzer Kara, polisin eylemini, trafik kazası gibi kaza sonucu meydana gelen olaylarda işletilen ‘taksirle yaralama’ kapsamında gördü ve 6 ay hapis cezası verdi. Yaralanma sonucunda hayati tehlike ve kemik kırığı meydana geldiği için ceza 9 aya çıkarıldı, ancak “olay öncesi durum, olayın meydana geliş tarzı ve tehlikenin ağırlığı gözönüne alınarak” polisin meşru müdafa halini kastı olmaksızın aştığı gerekçesiyle 7 ay 15 güne, “pişmanlığını dile getiren davranışları, mahkemedeki saygılı tutumları” gerekçesiyle de 6 ay 7 güne indirildi.Hakim, sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadaki davranışlarını göz önüne alarak hükmün açıklamasının geri bırakılması kapsamında 5 yıl içinde suç işlemediği takdirde davanın düşeceğini bildirdi.2009’daki olay TV’lere yansıyınca aralarında Küçük İskender, Hicri İzgören, Arif Damar, Cezmi Ersöz, Roni Margulies, Eren Aysan, Gülsüm Cengiz, Haydar Ergülen, Nevzat Çelik, Selim Temo, Sennur Sezer’in de olduğu 95 şair Seyfullah Turan için 21 bölümlük ortak şiir yazmıştı. Semih Poroy da çizimleriyle bu şiiri resimlemişti