Polis, CHP TIR'ını Erzurum'a sokmadı

Erzurum'da CHP'nin seçim çalışmaları için kullandığı ve şehir merkezinden çıkartılan TIR'ı bu kez yolda durduruldu. CHP'nin Erzurumlu adayları dışında CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu TIR, şehir merkezine giderken, yine polis tarafından durduruldu. CHP'li vekiller Twitter'dan duruma isyan etti.

Polis ile tartışan CHP'li vekiller, kavşağa masa sandalye atarak seçim çalışması yaptı. Emniyet amirleri ile yapılan yarım saatlik tartışmadan sonra TIR'a tekrar yol verildi. TIR aynı kavşaktan dönerken yeniden şehir merkezine yol verilmedi. Bunun üzerine eylem sürdü.

Erzurum’daki seçim TIR'ının polis zoruyla parka çekilmesi, CHP'nin üst düzey yönetimini seferber etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin'in haberine göre CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, Erzurum'a giderek Belediye Başkanı ile görüştü, CHP'nin Erzurum adayı Gonca Aytaş'ın kullandığı seçim TIR'ını parktan kurtardı.

CHP'nin stant olarak kullandığı TIR'ı, çekildiği yerden şehir merkezine direksiyona geçen CHP Genel Sekreteri Tekin götürdü.

CHP'nin seçim çalışmalarını yürüttüğü TIR, ’tarihi alana zarar verdiği’ gerekçesiyle Yakutiye Kent Meydanı'ndan polis ve zabıta zoruyla çıkarılmış, parka çekilmişti.

CHP Erzurum Milletvekili adayları Gonca Aytaş, Orhan Bozkurt ve partililer uygulamayı, oturma eylemi yaparak protesto etmişlerdi.

CHP Erzurum 1. sıra adayı Aytaş yaptığı açıklamada, "CHP’nin bu ilde bir bayrağına tahammül edilmedi. Valiyi, belediye başkanını aradık telefona çıkmadılar. Zorla, cebren CHP’nin standını götürdüler. Hukuksuz götürdüler" demişti.

'Polis yine durdurdu'

İçinde CHP'li Erzurum adayları dışında CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu TIR, bulunduğu parktan, seçim çalışmaları için kullanılacağı şehir merkezine giderken, yine polis tarafından durduruldu.

Gürsel Tekin, Twitter'dan durumu, "Polis TIR’ın geçişine izin vermiyor. Valinin ve Belediye başkanının haberi yok. Polis kimden emir alıyor?" tweeti ile eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Twitter'dan bir kare paylaştı ve altına da "Elimizde YSK Kararı var... Polis kararı uygulamıyor... TIR'ı tekrar durdular..." diye yazdı.

Berberoğlu ise Twitter'da "Esir tır nerede, biz oradayız" diye yazdı.

CHP'nin adayı: Acil destek

CHP'nin Erzurum adayı Gonca Aytaş, Twitter'dan "An itibariyle halimiz trafik şube, özel tim önümüzü kesti! Hakim kararı olmasına rağmen şehre giremiyoruz!ACİL DESTK" diye yazarak isyan etti.