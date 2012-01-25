-Polis çaldı, vatandaş izledi ALAPLI (A.A) - 25.01.2012 - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hırsız gibi davranan polis, 2 ayrı tatbikatta tornavidayla kapısını açtığı araca girerek içindeki dizüstü bilgisayarı aldı. Tatbikatın birinde vatandaşlar duyarsız davranırken diğerinde bir minibüs şoförü duruma müdahale etti. Alaplı Emniyet Müdürlüğünce ilçe merkezinde düzenlenen iki tatbikatta, senaryo gereği özel bir otomobil Merkez Camii önüne park edildi. Hırsız gibi davranan bir polis memuru, elindeki tornavidayla otomobilin kapısını açarak içindeki dizüstü bilgisayara alıp hızla kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, duyarsız davranarak olaya müdahale etmedikleri gibi 155 polis İmdat hattına da ihbarda bulunmadı. Çarşı merkezinde düzenlenen ikinci tatbikatta ise aynı senaryoyu uygulamak isteyen polis memuru, elindeki tornavidayla otomobilin kapısını açıp dizüstü bilgisayarı almak isterken çevredeki Recep Turan adlı bir minibüs şoförünün müdahalesiyle karşılaştı. Turan, hırsız zannettiği polis memurunu yakalayarak, ''hırsız var'' diye bağırıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine hırsız sanılan polisi, etrafına toplanan çok sayıda kişinin müdahalesinden meslektaşları kurtardı. Şoför Turan, otomobilin kapısının tornavidayla zorlanıp açıldığını görünce hırsızlık yapıldığını düşündüğünü belirterek, ''Bunun üzerine duruma müdahale ettim. Ardından gelen polislerden olayın tatbikat olduğunu öğrendim'' dedi. Alaplı Emniyet Müdürü İsmail Baş da vatandaşların duyarlılığını ölçmek amacıyla tatbikatları düzenlediklerini belirterek, ''İnsanlar çevresindeki gelişen olaylara duyarlı olmalı. Şüphelendikleri her durumda 155 Polis İmdat hattını aramalarını istiyoruz. Tatbikatlarımız devam edecek'' diye konuştu.