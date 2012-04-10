Polis bugün Facebook profillerini karartacak

Türk Polis Teşkilatı tarafından Polis Bayramı olarak kutlanan 10 Nisan, polis memurlarının farklı bir protestosuna sahne olacak.

Radikal'den Enis Tayman'ın haberine göre, polisler, bugün Facebook profillerini karartacak ve “Haksızlıklara Tepki olarak 10 Nisan Polis Bayramı’nı Kutlamıyorum” yazısını koyacak. ‘Türkiyepolisendikası.com’un kurucusu polisler Bu bayram ‘bizim’ değil” diyor ve ekliyorlar:

“Nasıl olsa malum(!) birileri bu bayramda da ‘POLİS ADINA’ yiyip içip eğlenirken, biz polis memurları kapıkulu olarak layık görülen yer olan kapı arkalarında saatlerce bekletileceğiz.”

Polisler ne istiyor?

“Şehitlerimiz var, meslektaşımız polis memuru Nadir Özgen 7 aydır PKK terör örgütünün elinde” diyen ‘Türkiyepolisendikası.com’un kurucusu polislerin talepleri özetle şöyle:



* İnsan haklarını korumak için yemin ederken insan haklarına aykırı çalıştırılıyoruz.

* Emsallerimiz ile aynı ek gösterge hakkı verilmiyor.

* Ücretlendirmede ‘eşit işe eşit ücret’ prensibine aykırı olarak ayda 160 saat çalışan polisle 240 saat çalışan bir tutuluyor.

* Haklarımızı öğrenme, koruma ve gelişmesinde çok büyük yeri olan, uluslararası sözleşmelerde de açıkça yer alan dernek ya da sendika hakkımız yok.”

* Başta özlük hakları olmak üzere pek çok konuda haksızlıklara uğradıklarını savunan polislerin sayısı giderek artıyor. Başka platform olmadığı için sorun sosyal paylaşım sitelerinden duyuruluyor. ‘Polis Kürsüsü’ adlı sayfa 15 bin kişi tarafından takip ediliyor. ‘Polis Memurları Dayanışma Grubu’ adlı sayfayı ise 163 bin kişi takip ediyor.



