Polis, bisiklet hırsızını uyurken yakaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisler, bir apartmandan bisiklet çalan Bayram Şimşek\'i (35), yan apartmanın bahçesinde uyurken yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabaha karşı girdiği apartmanın girişindeki bisikleti çalan Bayram Şimşek, yan apartmanın bahçesine geçti, burada da uyuyakaldı. Sabah uyandığında bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Can İ. polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı aramada, bisikleti yan apartmanın bahçesinde uyuyan Şimşek\'in yanında buldu. Polisler güvenlik kamera kayıtlarından da hırsızlık anını tespit etti. Ekipler tarafından uyandırılan şüpheli polislere, kardeşinin ismini verdi. Gözaltına alınan Bayram Şimşek, emniyetteki sorgusunda, \"5 yıldır işsizdim, aynı zamanda aile sorumlarım var. Kalacak yerim olmadığı için sokaklarda yaşıyorum, güvenlik kamerasındaki kişi benim. Polisler beni apartman bahçesinde uyurken yakaladı. Uyku sersemliği ile ekiplere kardeşimin adını verdim\" dedi.

Ayrıca polisler Şimşek\'in Güzelyalı Mahallesi\'nde de yine bir apartmandan bisiklet çaldığını saptadı. İşlemleri tamamlanan Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



FOTOĞRAFLI