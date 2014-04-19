T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis binaya molotof atan eylemciye seslendi: Gerizekalı, nereye atıyorsun?

Okmeydanı'ndaki gösteride bir binaya molotof kokteyli atan gösterici polisin tepkisini çekti. Akrep aracından göstericiye seslenen polis 'Gerizekalı, nereye atıyorsun?' diye sordu

19 Nisan 2014 14:25

Okmeydanı'nda caddeyi trafiğe kaparak gösteri yapan yüzleri maskeli gruba, çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Atılan motolotofun bir binaya isabet etmesi üzerine polis, megafondan göstericiye "Gerizekalı, nereye atıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında yüzleri maskeli bir grup, elektrik direkleri, çöp konteynerleri ve pazarcı tezgahlarıyla yolu kapatarak eylem yaptı. Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Deliklitaş ve Soner Hasırcıoğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eylemciler, olay yerine gelen polise molotof kokteyli ve havai fişek attı. Çevik kuvvet ekipleri de, göstericilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup üyeleri, polise cam şişe ve taş atmaya devam etti. Polis ekipleri kendilerini taş ve cam şişelerden korumaya çalışırken, caddenin üst tarafından gelen birkaç gösterici, polisin ve vatandaşların üzerine molotof kokteyli attı. Polis amiri ve vatandaşlar yanmaktan son anda kurtuldu.

 

Polis: Gerizekalı nereye atıyorsun?

 

Göstericilerden birinin attığı bir başka molotof da, cadde üzerindeki bir binanın birinci katında bulunan dairenin pencere pervazına isabet etti. Bunun üzerine bir polis 'Akrep' diye tabir edilen aracın megafonundan, "Gerizekalı nereye atıyorsun?" şeklinde göstericilere tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

okmeydanıgösterimolotofgerizekalıpolishaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24