Polis binaya molotof atan eylemciye seslendi: Gerizekalı, nereye atıyorsun?

Okmeydanı'nda caddeyi trafiğe kaparak gösteri yapan yüzleri maskeli gruba, çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Atılan motolotofun bir binaya isabet etmesi üzerine polis, megafondan göstericiye "Gerizekalı, nereye atıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında yüzleri maskeli bir grup, elektrik direkleri, çöp konteynerleri ve pazarcı tezgahlarıyla yolu kapatarak eylem yaptı. Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Deliklitaş ve Soner Hasırcıoğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eylemciler, olay yerine gelen polise molotof kokteyli ve havai fişek attı. Çevik kuvvet ekipleri de, göstericilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup üyeleri, polise cam şişe ve taş atmaya devam etti. Polis ekipleri kendilerini taş ve cam şişelerden korumaya çalışırken, caddenin üst tarafından gelen birkaç gösterici, polisin ve vatandaşların üzerine molotof kokteyli attı. Polis amiri ve vatandaşlar yanmaktan son anda kurtuldu.

Polis: Gerizekalı nereye atıyorsun?

Göstericilerden birinin attığı bir başka molotof da, cadde üzerindeki bir binanın birinci katında bulunan dairenin pencere pervazına isabet etti. Bunun üzerine bir polis 'Akrep' diye tabir edilen aracın megafonundan, "Gerizekalı nereye atıyorsun?" şeklinde göstericilere tepki gösterdi.