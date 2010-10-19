-POLİS BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ ESKİŞEHİR (A.A) - 19.10.2010 - Eskişehir'de kavgalarını ayırıp İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye binasına getirdiği gençlerden birinin cebinde bulduğu bıçağın üzerine düşen polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yaşar U, dün saat 22.00 sularında sigara içmek için kurumun bahçesine çıktı. Bu sırada İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin karşısında 2 gencin kavga ettiğini fark eden polis memuru Yaşar U, olaya müdahale ederek, söz konusu gençler Ö.K. (16) ve S.Ç'yi (19) kurumun girişindeki nizamiye binasına getirdi. Polis memuru Yaşar U, gençlerin üzerinde yaptığı aramada S.Ç'nin cebinde 20 santimetre uzunluğunda bir bıçak buldu ve bunu polis ekibine teslim etmek amacıyla masanın üzerine bıraktı. Bu arada, gençler nizamiye binası içinde yeniden kavga etmeye başladı. Yeniden kavgayı ayırmak için müdahalede eden polis memuru Yaşar U, çarparak düşürdüğü bıçağın üzerine düşünce bacağından yaralandı. Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli 2 gencin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.